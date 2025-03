Feyenoord-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri, reduci dal pareggio in campionato contro il Napoli, affrontano il Feyenoord oggi, mercoledì 5 marzo, a Rotterdam nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi arriva alla fase finale del torneo dopo aver chiuso al quarto posto la classifica generale, mentre gli olandesi hanno eliminato il Milan ai playoff dopo aver finito 19esimi.

La sfida tra Feyenoord e Inter è in programma oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Moussa, Redmond, Paixao. All. Van Persie

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Pavard, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Feyenoord-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video. La partita sarà visibile quindi sia da smart tv, che in streaming sul sito della piattaforma.