Il gattile di Alba lancia un appello contro la FIP

Immaginate un nemico silenzioso che si aggira nei gattili, nelle case, nei cortili. Un nemico che non guarda in faccia a nessuno e che ogni settimana mette a rischio la vita di adorabili creature indifese. Stiamo parlando della Peritonite Infettiva Felina (FIP), un'epidemia che sta letteralmente decimando la popolazione felina del nostro territorio.



Paolo Sacchero, volontario storico dell’Associazione Amici di Zampa, spiega: “Fino a poco tempo fa, una diagnosi di FIP significava una condanna a morte certa. Oggi, la scienza ha fatto progressi straordinari: esiste una cura che funziona quasi sempre! Ma c'è un problema: il farmaco è costoso, difficile da reperire e non ancora autorizzato in Italia. Ogni giorno che passa è una corsa contro il tempo per salvare questi piccoli guerrieri”.

Difficile non significa impossibile, Sacchero continua: “Il nostro gattile non si arrenderà. Abbiamo già salvato molti gatti, ma il nostro obiettivo è ambizioso: salvarli tutti! Ogni singolo contributo può fare la differenza tra la vita e la morte. Stiamo organizzando una campagna straordinaria per raccogliere fondi, sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere questa terribile malattia”.



Per aiutare l’Associazione Amici di Zampa in questo intento è possibile donare:



Tramite bonifico bancario IBAN: IT06X0853022501000000279482

Con Satispay: "Amici Di Zampa"

Direttamente presso il gattile, in località Toppino, ad Alba.



Insieme è possibile sconfiggere la FIP e restituire il sorriso a chi non può chiederlo a parole.