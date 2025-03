Incidente in un cantiere di Arezzo, muore operaio 55enne

(Adnkronos) - Incidente sul lavoro in un cantiere ad Arezzo, dove un uomo di 55 anni è morto. Secondo le prime informazioni l'operaio sarebbe deceduto dopo essere caduto dall'alto. Sono in corso i rilievi per comprendere l'esatta dinamica dell'infortunio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.