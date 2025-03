Mondovì, in ospedale arriva la Tac mobile della Maxiemergenza 118

All'esterno del presidio operai al lavoro per mettere in funzioen la Tac mobile della Maxiemergenza 118

Sono in corso nell’area esterna all’ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì le operazioni di montaggio del modulo contenente la Tac mobile dell’Emergency Medical Team–Type 2 (EMT2 ITA), l’ospedale da campo della Maxiemergenza 118, di stanza a Genola.

Per decisione della Regione Piemonte e dell’Asl Cn1, nelle more di futuri utilizzi dell’ospedale da campo, il dispositivo verrà infatti messo in funzione presso l’ospedale monregalese, dove andrà ad affiancare la Tac già a disposizione della struttura di Radiologia, in attesa dell’arrivo di un secondo macchinario, atteso per i prossimi mesi.

Il macchinario, che utilizza tecnologie di ultima generazione, verrà attivato nei prossimi giorni, promettendo così di contribuire a un incremento delle prestazioni diagnostiche presso il "Montis Regalis" e una conseguente riduzione delle liste d’attesa presso il presidio della Cn1.