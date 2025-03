Sicurezza negli spettacoli in musica: Prefettura e associazioni di categoria al confronto

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio, su invito di Sua Eccellenza il Prefetto Mariano Savastano, si è svolto un importante confronto sulle normative che regolamentano gli spettacoli di intrattenimento musicale e danzante. All’incontro hanno partecipato Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Vice Presidente Comm. Giorgio Chiesa, il Sindaco di Frabosa, Adriano Bertolino e Confesercenti, con la presenza della Dott.ssa Nadia Dal Bono.

L'incontro ha avuto l’obiettivo di affrontare le problematiche legate al rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle potenziali irregolarità negli eventi con musica e ballo.

Il Comm. Giorgio Chiesa, anche nella sua veste di Presidente dell'Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo, ha espresso il pieno sostegno a Silb-Fipe, Sindacato Italiano Locali da Ballo e si è detto disponibile a sensibilizzare gli oltre duemila esercizi rappresentati sul territorio, affinché le attività di intrattenimento si svolgano in un contesto sicuro e rispettoso delle regole. Le Associazioni di categoria presenti hanno ribadito la necessità di coniugare il rispetto delle normative con la promozione del territorio e degli eventi di intrattenimento. Particolare attenzione è stata dedicata alla recente circolare ministeriale n. 15015 del 7 maggio 2024, che chiarisce come il regime di semplificazione non si applichi agli eventi danzanti “attivi” – in cui il pubblico partecipa ballando – ma esclusivamente alle esibizioni artistiche con spettatori passivi.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di una stretta collaborazione tra istituzioni e operatori del settore per garantire il rispetto delle normative, la sicurezza degli eventi e il mantenimento di un’equa concorrenza tra le attività del comparto.