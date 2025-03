Truffe e raggiri on line, a Saluzzo un incontro pubblico nell'ex caserma Musso

Lunedì 10 marzo a Saluzzo presso la sala tematica della ex caserma Musso dalle ore 16,30 alle 18,30 il sindacato pensionati della CGIL di Saluzzo insieme alla Federconsumatori organizza un incontro pubblico su educazione finanziaria per conoscere le minacce online e dotarsi degli strumenti teorici e pratici per difendersi.

Interverranno: l'avvocato Gianni PUDDU, esperto di diritto finanziario e componente Arbitrato Bancario Finanziario e la dottoressa Flavia CAVALERO, psicologa esperta di comportamenti dei consumatori.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.