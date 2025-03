Un occhio sul Biometano: il Comune di Govone istituisce la Commissione per l’Ambiente

Il Comune di Govone ha costituito la promessa Commissione per l’Ambiente, un organismo misto, a supporto del Consiglio Comunale, avente lo scopo di controllare e monitorare il livello qualitativo dello stato dell’ambiente e salute pubblica del territorio, in rapporto a tutti gli impianti e le attività aventi un rilevante impatto ambientale sul territorio comunale, con particolare attenzione all’esistente impianto di depurazione acque SISI e al costruendo impianto di produzione Biometano nella frazione Canove.

I componenti della Commissione, presieduta dal Sindaco Giampiero Novara, sono i consiglieri Roberto Baracco, Gianni Lano, Pier Paolo Guelfo e Stefania Serpentino.

Come concordato nelle varie riunioni preliminari, la Commissione per l’Ambiente potrà avvalersi volta per volta di collaboratori esperti prescelti dalla medesima Commissione, sulla base di incarichi specifici conferiti dall’Amministrazione comunale.

Intanto procedono i lavori di cantiere ai margini dell’autostrada AT-CN, dove sorgerà l’impianto di produzione di biometano al centro di una lunga vicenda di contestazioni da parte dei cittadini e del comitato “No Biometano a Govone”.