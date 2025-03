Mountain bike: per la Vigor Piasco esordio stagionale con la prima prova della Coppa Piemonte

Debutto stagionale alle manifestazioni ciclistiche per l'annata 2025 della Vigor Piasco.

L'esordio è avvenuto in occasione della prima prova della Coppa Piemonte di mountain bike disputata sul percorso collinare di Torre Canavese.

Al via due portacolori della categoria allievi, entrambi cuneesi del secondo anno, Jacopo Galfrè di Vottignasco e il saviglianese Riccardo Calimodio.

Partiti tra i numerosi partecipanti attorno alla settantesima posizione, i due hanno chiuso rispettivamente al trentaduesimo e cinquantaduesimo posto. Un risultato più che dignitoso considerato anche alcuni problemi fisici accusati da Jacopo Galfrè durante la gara.

Per riscontrare comunque la partecipazione in massa del team alle varie competizioni, bisognerà attendere il 23 marzo prossimo quando sarà proprio la Vigor ad organizzare la seconda prova della Coppa Piemonte di mountain bike per esordienti e allievi sul circuito del sodalizio a Rossana.

Intanto, sempre restando nel settore delle "ruote grasse", da segnalare il passaggio dalla Vigor alla MTB Academy di Giaveno, di Mattia Bonavia. Una scelta determinata dalla volontà del ciclista di dedicarsi esclusivamente alle competizioni di mountain bike. Saranno dunque sette gli atleti della categoria allievi a misurarsi nella stagione 2025 difendendo i colori del Vigor Piasco.

A guidarli, insieme a giovanissimi ed esordienti, sono chiamati i direttori sportivi e responsabili tecnici Salvatore Cirlincione, Gianfranco Lantermino e Michele Ancona, mentre il preparatore atletico del sodalizio presieduto da Claudio Mattio, è Nicola Bima.