Recupero rifiuti da costruzione e demolizione: cosa cambia? Un seminario

Il settore edile ha un nuovo regolamento che disciplina l’End of Waste, ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Il D.M. 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”, sostituisce il D.M. 152/2022 e prevede la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti e l’ampliamento delle possibilità di utilizzo dei materiali riciclati.

Su questo tema Confartigianato Imprese Cuneo organizza un seminario informativo gratuito rivolto a tutti gli impianti di recupero rifiuti da costruzione e demolizione.

L'incontro si terrà giovedì 13 marzo 2025, alle ore 17.00, presso la Sala Consiglio di Confartigianato Cuneo (ingresso: Via XXVIII Aprile, 24).

PROGRAMMA

Ore 17.00 – inizio lavori

Procedure amministrative e adempimenti ex DM 127/2024 (end of waste inerti)

Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo

Aspetti tecnici e procedure gestionali del nuovo Regolamento. Conformità ambientale e tecnica. Ruolo di controllo di Arpa

Dott. Marco Massimino, Incarico di Funzione rifiuti e amianto – Dipartimento Arpa Cuneo

Conformità e idoneità degli aggregati riciclati, Possibili impieghi e relative norme tecniche, Marcatura CE.

P.I. Diego Cavallo, Ispettore qualificato ai sensi del Reg. UE N. 305/2011 (Mandato M125 aggregati) - Cismondi srl, laboratorio prove materiali da costruzione, Organismo di Certificazione

Ore 18.00 – Quesiti

Si ricorda che gli impianti che effettuano operazioni di recupero in possesso di un’autorizzazione in procedura semplificata, Autorizzazione Unica Ambientale, caso per caso o impianti mobili, devono mettersi in regola entro il 25 marzo 2025, presentando domanda di adeguamento.

Un’occasione importante per le aziende del settore, che potranno ricevere chiarimenti direttamente dagli esperti e prepararsi al meglio per le nuove regole!

L’Area Ambiente è a disposizione per qualsiasi chiarimento: simona.panuele@confartcn.com / tel. 0171451187

La partecipazione al seminario è gratuita, è consigliata l’iscrizione per motivi organizzativi: https://bit.ly/41r2j3V