Alloggi di edilizia sociale a Savigliano: aperto il bando

È aperto il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea.

Il richiedente deve essere residente o prestare attività lavorativa a Savigliano o in uno dei Comuni dell’ambito territoriale, comprendente numerose città della Granda (oppure deve essere iscritto all’Anagrafe Italiani residenti all'estero).

Per citare soltanto alcuni dei requisiti richiesti, coloro che partecipano al bando non devono essere titolari di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale, non devono essere occupanti senza titolo di un alloggio di edilizia sociale (e non esserlo stati nei dieci anni precedenti), e non devono avere avuto da Stato, Regione o altri enti pubblici una precedente assegnazione di un alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato. L'elenco completo dei requisiti è disponibile sul sito internet del Municipio.

Le domande di partecipazione devono essere compilate tramite i moduli disponibili presso il Comune e su www.comune.savigliano.cn.it. E vanno poi consegnate, entro le ore 12 del 30 maggio, a mano presso l'Ufficio protocollo, o spedite tramite raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Savigliano (allegando una copia del documento d'identità) o, ancora, inviate tramite Pec a comune.savigliano@legalmail.it.

È possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda durante le apposite sessioni dedicate, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Casa e Assistenza ai seguenti recapiti: 0172/710260, 0172/710271 e 0172/710272.