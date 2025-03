Busca, continuano i lavori al polo scolastico. Donadio: “Nessun pericolo per i nostri ragazzi”

Si lavora ancora al nuovo polo scolastico della città di Busca, che nel settembre scorso ha visto l’inaugurazione ufficiale e sta ad oggi ospitando circa 800 studenti del capoluogo. Studenti la cui sicurezza una lettera di Laura Mandaglio – membro del consiglio d’Istituto in quota genitori – ha messo recentemente in dubbio.

“Ho ricevuto parecchie segnalazioni in merito al fatto che durante l'orario di entrata e uscita dalle scuole ci sono soggetti che lavorano, addirittura con il cestello in mezzo al passaggio dei ragazzi o comunque in zone a probabile alto tasso di pericolosità” si legge nello scritto, inviato al sindaco Ezio Donadio, al dirigente scolastico Davide Martini e al responsabile della sicurezza del polo scolastico stesso. “Mi è stato anche riferito che via Verdi sia oggetto di lavori anche durante l’accesso dei pulmini e nella fase pedonale da e verso la scuola, e che vengano operate asfaltature durante l’orario di uscita dal polo”.

Contattato telefonicamente il sindaco Donadio invita alla calma, confermando i lavori ancora in corso: “Si prosegue a lavorare, nel polo scolastico così come nel resto della città, che non rimane ferma. Abbiamo chiesto alla ditta realizzatrice dei lavori attenzioni sempre maggiori, ma non si può pretendere il contrario; le condizioni di sicurezza, come sempre, vengono assicurate e rispettate”.