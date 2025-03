La Fondazione CRC lancia il bando Fiducia dedicato agli enti del Terzo Settore della provincia

È online il bando Fiducia, la nuova iniziativa sperimentale promossa dalla Fondazione CRC e dedicata a sostenere lo sviluppo e la programmazione strategica degli enti del Terzo Settore con sede legale in provincia di Cuneo che erogano servizi a beneficio della comunità.

L’iniziativa, alla prima edizione, mette a disposizione per ogni ente che verrà selezionato un contributo quadriennale massimo di 240 mila euro (90 mila euro per il 2025, 70 mila euro per il 2026, 50 mila euro per il 2027 e 30 mila euro per il 2028), per un budget complessivo di 1,4 milioni di euro.

Il bando Fiducia – nato in collegamento ai ruoli di coach e designer del cambiamento, individuati dalla Fondazione CRC all’interno del Piano Pluriennale 2025-28 – punta a superare la logica del finanziamento a servizi e progetti, con l’obiettivo di lavorare insieme alle organizzazioni del Terzo Settore per accrescere il loro potenziale e l’impatto sulla comunità delle loro azioni, secondo il paradigma della trust-based philantropy.

Insieme al supporto economico, le organizzazione selezionate svilupperanno percorsi di crescita e accompagnamento e formazione personalizzati, affiancati da un partner tecnico individuato dalla Fondazione.

Nella prima fase gli Enti sostenuti individueranno, insieme al partner tecnico, una specifica area di miglioramento, a cui dovrà essere destinato il 20% del budget annuale. Gli enti che riceveranno contributo sul Bando Fiducia saranno inammissibili per successive richieste di contributo a valere sui Bandi di Ascolto e Attivazione del Territorio 2025, 2026, 2027 e 2028. Questa nuova logica prevede anche il superamento dei tradizionali iter di rendicontazione, basati su una rendicontazione di natura esclusivamente finanziaria: il bando Fiducia prevede la stipula di un grant agreement tra beneficiario e Fondazione CRC, sulla scorta del quale il contributo sarà erogato annualmente al raggiungimento degli indicatori di risultato definiti in fase iniziale, senza più una verifica puntuale delle spese sostenute. Il bando Fiducia, scaricabile alla pagina https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/bando-fiducia/ , scade il 30 aprile.

Martedì 11 marzo, alle ore 12, è previsto il webinar di presentazione (iscrizioni alla pagina https://fondazionecrc.it/eventi/presentazione-del-bando-fiducia/ ) aperto a tutti gli interessati, durante il quale verranno illustate nel dettaglio le opportunità offerte e le modalità di partecipazione al bando.

“Il bando Fiducia è una delle nuove iniziative con cui la Fondazione intende contribuire fattivamente alla crescita del capitale sociale della nostra comunità: un progetto innovativo dedicato a sostenere lo sviluppo degli enti del Terzo Settore nella logica inaugurata con il nuovo Piano Pluriennale 2025-28” dichiara il Presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola. “L’iniziativa si ispira al concetto della trust-based philantropy e punta a costruire un percorso comune di collaborazione e crescita con la comunità, superando la logica dei finanziamenti puntuali e aprendosi alla promozione di un cambiamento sociale basato sulla fiducia nei nostri partner strategici territoriali”.