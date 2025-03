Mattia Silvio Sabatini campione mondiale di pasticceria ospite di "Giovani in Parlamento a Teatro"

Mattia Silvio Sabatini ricevuto in Comune a Bra

Sabato 15 marzo il salone delle scuole di Sanfrè, ospiterà i il terzo ospite della prima stagione di "Giovani in parlamento a teatro".

L’evento, organizzato dai ragazzi del team del podcast "Giovani in movimento", vedrà protagonista Mattia Silvio Sabatini, braidese di 21 anni, che nel 2024 a conquistato il premio di campione del mondo di pasticceria Pastry chefs challenge di Singapore.

Non si tratta del primo importante riconoscimento per Sabatini, già campione italiano nel 2022.

L’invito è per sabato 15 marzo ore 21 al salone delle scuole Giovanni Arpino in Via Madonna del popolo a Sanfrè.

"Durante la serata Sabatini racconterà le sue mille avventure e tutto il percorso che gli ha permesso di raggiungere quello che è oggi -. dicono gli organizzatori -. Non mancherà sicuramente anche il divertimento, infatti, come siamo soliti fare, non mancherà un gioco direttamente con il coinvolgimento del pubblico, questa volta a tema dolci ovviamente".

L’evento è completamente gratuito e ad ingresso libero.