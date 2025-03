Orsola Bonino: "Ad Alba servono più insegnanti di sostegno qualificati e meno barriere architettoniche"

La conferma di Orsola Bonino come garante comunale dei diritti delle persone con disabilità è arrivata direttamente dal sindaco di Alba, Alberto Gatto, che nei giorni scorsi ha firmato il provvedimento per il rinnovo della sua nomina. Bonino continuerà il suo incarico per altri tre anni, fino al 28 febbraio 2028.

"Spero di fare ancora tanto e sempre meglio, ottenendo dei fatti, non solo parole. Il lavoro da fare è ancora enorme, a partire dalla rimozione delle barriere architettoniche, che restano diffuse ovunque, fino al miglioramento delle scuole, dove servono più insegnanti di sostegno qualificati per supportare al meglio i ragazzi con disabilità".

A sottolinearlo è Orsola Bonino, che nel suo ruolo di Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità di Alba si impegna a rendere il territorio più inclusivo e accessibile. "Le criticità vanno affrontate in modo concreto, servono soluzioni reali e non solo buone intenzioni".

Sul tema dell'accessibilità, Bonino evidenzia come i lavori di ristrutturazione incentivati dal Superbonus 110% non abbiano sempre tenuto conto della necessità di eliminare le barriere architettoniche negli edifici. "Quanti hanno veramente utilizzato il Superbonus per rendere più accessibili i propri palazzi? Penso agli ingressi e agli spazi comuni, che potrebbero migliorare la vita non solo delle persone con disabilità, ma anche degli anziani, delle mamme con passeggini e di chiunque abbia difficoltà motorie".

Un altro nodo cruciale è la preparazione degli insegnanti di sostegno, che secondo la Garante devono essere maggiormente formati. "Non si tratta solo di gestire la disabilità, ma di comprendere chi si ha di fronte, quali siano le sue difficoltà specifiche e quali strumenti utilizzare per aiutarlo davvero. Empatia e formazione devono andare di pari passo".

L'obiettivo principale per Bonino è creare una rete di collaborazione tra tutte le realtà coinvolte nella tutela delle persone con disabilità: "Se si lavora insieme, si possono trovare soluzioni migliori. Non sempre si risolvono i problemi, ma almeno si possono ridurre le difficoltà di chi le vive quotidianamente".

Infine, Bonino invita i cittadini a segnalare eventuali problematiche tramite l'e-mail ufficiale del Comune o attraverso i servizi sociali: "Sono sempre disponibile all'ascolto. Per qualsiasi segnalazione, ci sono canali ufficiali attraverso cui contattarmi: le comunicazioni che ricevo vengono riportate agli uffici competenti per cercare di trovare una soluzione concreta".

Per contattare la garante è possibile scrivere all'indirizzo garante.disabili@comune.alba.cn.it