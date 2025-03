Previsioni Solana: riuscirà SOL a produrre una bull run dopo l’annuncio di Trump?

L’annuncio di Donald Trump riguardo all’inclusione di alcune criptovalute nella riserva strategica degli Stati Uniti ha scatenato una reazione immediata nei mercati. Tra i principali asset digitali coinvolti in questa fase rialzista, Solana (SOL) si è distinta per un incremento significativo del valore, superando la soglia dei 165 dollari nelle ore successive alla dichiarazione.

Tuttavia, questa crescita non si è rivelata stabile, con un ritorno al livello di 156 dollari nel corso del pomeriggio del 3 marzo 2025. Pertanto, questa volatilità solleva interrogativi sulla possibilità di una bull run imminente per Solana, considerando che il suo trend di mercato dipenderà da molteplici fattori, tra cui il consolidamento dei livelli di supporto.

Intanto, l’ecosistema Solana continua ad espandersi, con lo sviluppo di nuove soluzioni capaci di mitigare le criticità della rete, tra cui Solaxy, il primo layer 2 costruito su Solana. Questo progetto potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel determinare la sostenibilità di una futura crescita del valore di SOL, riducendo la congestione e migliorando l’efficienza del network.

Previsioni su Solana: prospettive a breve e lungo termine

L’andamento di Solana nelle ultime 24 ore ha evidenziato una notevole reattività del mercato alla notizia dell’inclusione tra le criptovalute della riserva strategica statunitense.

Il superamento della soglia dei 165 dollari ha rappresentato un segnale positivo, ma la successiva correzione a 156 dollari testimonia la presenza di una volatilità elevata.

Questo scenario suggerisce che un eventuale bull market potrebbe non essere immediato, a meno che non si verifichino ulteriori sviluppi favorevoli.

Un elemento chiave per una futura ripresa di Solana riguarda il consolidamento dei livelli di supporto a 155 e 150 dollari. Se questi livelli verranno mantenuti, SOL potrebbe trovare una base solida per una ripartenza, mentre un loro cedimento potrebbe favorire ulteriori ribassi e creare opportunità di ingresso per gli investitori.

La persistenza di un sentiment positivo nel mercato crypto rappresenta un altro fattore determinante: se la fiducia nei confronti degli asset digitali dovesse rimanere elevata, Solana potrebbe beneficiare di un effetto traino e anticipare una fase rialzista.

Nel lungo periodo, il 2025 potrebbe essere un anno decisivo per Solana. Dopo la crescita esponenziale del 2024, gli analisti monitorano con attenzione il comportamento del mercato, cercando di individuare segnali chiari di stabilizzazione e rinnovata crescita.

Le performance altalenanti di inizio marzo riflettono un periodo di incertezza, ma indicano anche la possibilità di una nuova fase espansiva qualora vengano soddisfatte le condizioni giuste. L’evoluzione della regolamentazione, l’adozione istituzionale e l’innovazione tecnologica saranno fattori determinanti per il destino di SOL nei prossimi mesi.

Solaxy: il layer 2 che potrebbe favorire una bull run di Solana

L’ecosistema di Solana si distingue per la sua efficienza e per la rapidità delle transazioni, ma presenta ancora alcune criticità legate alla scalabilità. L’incremento dell’utilizzo del network ha portato più volte alla congestione della rete, generando disservizi che potrebbero scoraggiare l’adozione su larga scala.

In questo contesto, Solaxy emerge come una soluzione potenzialmente rivoluzionaria, progettata per migliorare la stabilità di Solana attraverso un layer 2 specificamente dedicato a una delle aree più attive dell’ecosistema: le meme coin.

In particolare, Solaxy opera come una chain secondaria che assorbe parte delle transazioni di Solana, riducendo il carico sulla rete principale e migliorando la fluidità delle operazioni. Questa strategia mira a risolvere il problema della congestione, mantenendo Solana competitiva rispetto ad altre blockchain ad alta scalabilità.

Sebbene il problema della sovraccapacità possa ripresentarsi con una futura espansione del network, l’introduzione di Solaxy rappresenta un passo avanti significativo per garantire la sostenibilità del sistema.

In generale, l’approccio basato sui layer 2 non è una novità nel settore delle criptovalute. Ad esempio, Ethereum ha implementato con successo diverse soluzioni simili, migliorando notevolmente le proprie capacità operative.

La differenza principale risiede nel fatto che, mentre Ethereum ospita numerosi layer 2 in un contesto altamente competitivo, Solaxy è attualmente l’unico layer 2 dedicato a Solana, garantendogli un vantaggio strategico iniziale e una posizione di leadership nell’ecosistema.

Quindi, il ruolo di Solaxy nell’espansione di Solana si riflette anche nelle potenzialità del suo token nativo, SOLX. Questo asset verrà utilizzato per il pagamento delle commissioni sulla chain, creando una domanda costante e favorendo la crescita del valore del token.

In generale, le prospettive di crescita di SOLX hanno attirato l’attenzione di molti esperti del settore, tra cui alcuni influencer che hanno condiviso la propria opinione su Youtube.

Attualmente, SOLX è disponibile esclusivamente attraverso la prevendita ufficiale di Solaxy, con un prezzo fissato a 0,001652 dollari per token. La prevendita ha già raccolto quasi 25 milioni di dollari, a testimonianza del forte interesse da parte degli investitori.

Pertanto, se il progetto manterrà le promesse, Solaxy potrebbe diventare un elemento cruciale per il futuro di Solana, contribuendo a stabilizzarne l’infrastruttura e a supportare una possibile bull run.

Dunque, la sua capacità di migliorare le performance della rete principale e la crescente attenzione del mercato nei confronti delle soluzioni layer 2 rendono Solaxy un progetto da monitorare attentamente nei prossimi mesi.

