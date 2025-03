Vacanze 2025, meglio muoversi in anticipo o affidarsi ai last minute?

Dal pensiero all’azione, però, può passare davvero tanta acqua, specie se in ballo ci sono progetti di spostamenti lontani, viaggi fuori continente o l’organizzazione di intere comitive.

In questo periodo, i viaggiatori, di solito, usano muoversi in due modi ben distinti. C’è la corrente di pensiero che premia l’organizzazione dei viaggi con largo anticipo, la programmazione minuziosa, la ricerca approfondita dell’offerta più conveniente e dei pacchetti economicamente più vantaggiosi. Dall’altra parte, invece, c’è chi ama affidarsi ai last minute, pensando che, fino alla fine, non si può mai sapere cosa si ha voglia di fare davvero, cosa può succedere e, a questo punto, meglio aspettare che si muovano tutti e alla fine decidere dove è meglio riempire gli ultimi posti liberi a prezzi stracciati.

Nessuna delle due filosofie di programmazione viaggio va scartata ed entrambe possono offrire dei vantaggi competitivi. Allo stesso tempo, però, bisogna considerare, effettivamente, il tipo di vacanza che si ha in mente.

Secondo le ultime tendenze rilevate nel corso della Borsa Internazionale del Turismo 2025, gli italiani preferiscono muoversi in anticipo, a prescindere dal tipo di vacanza o dalla destinazione, a patto che non sia la stessa degli anni precedenti.

Voglia di scoperta, novità, avventura sembrano dunque essere i mantra che governeranno le prossime ferie estive, per quanto il mare resti al top delle preferenze.

A ben guardare, dunque, muoversi in anticipo non è solo una questione di risparmio, quanto di opportunità di scelta e pianificazione.

Iniziare già da febbraio-marzo a spulciare tra le offerte disponibili e concludere persino la prenotazione, con un piccolo anticipo, offre la possibilità di avere molto più tempo per studiare la meta, il territorio, tutte le sue attrattive, le possibilità di svago e approfondire anche le informazioni più utili sulla destinazione.

Questo discorso vale maggiormente quando si viaggia all’estero o si ha in mente di svolgere qualche attività particolare, all’insegna di sport all’aria aperta, perché no, anche estreme, o visitare luoghi e culture remote.

Arriva sempre un momento in cui bisogna fare i conti col capitolo sicurezza, nel senso più ampio del termine.

Norme diverse dalla legislazione italiana ed europea, sistemi sanitari differenti, regolamentazione stradale, ma anche tasso di criminalità, questioni igieniche, esposizione al rischio o anche solo tener testa a un contrattempo dell’ultimo minuto, che manda all’aria la vacanza, possono trasformare il momento più atteso dell’anno in un vero incubo, se non prevenuti.

Senza pensare alle estreme conseguenze di una malattia, un furto o di un incidente, basta guardare anche solo alla ragione per cui ancora molti viaggiatori preferiscono affidarsi ai last minute, nonostante le tendenze abbiano detto il contrario.

Il motivo riguarda certamente il timore di essere presi contropiede e dover quindi spostare o annullare le ferie, col rischio di perdere la caparra, se non l’intero costo del viaggio.

Perché allora non affidarsi a una polizza viaggi?

Oggi il mercato è estremamente competitivo, proprio perché sempre più turisti scelgono di accendere un’assicurazione sulla propria trasferta e vivere il periodo delle vacanze, più serenamente.

Chi decide di affidarsi a una compagnia leader nel comparto della polizza viaggio può dare un’occhiata ai pacchetti proposti da Imaway, un player sempre più affermato nel settore viaggi, grazie alle offerte cucite su misura, in base alle diverse esigenze e budget.

Attivando un’assicurazione con Imaway, oltre a garantirsi un servizio assistenza H24, tutti i giorni dell’anno e una copertura adeguata su tutti i rischi più diffusi, quando si esce di casa, può opzionare anche la garanzia relativa all’annullamento o rinvio del viaggio.

Prevista nella formula TOP, l’annullamento viaggio viene riconosciuta in tutti quei casi più o meno gravi che comportano la rinuncia completa alla vacanza. Dalla malattia a cambiamenti di lavoro improvvisi, dalla cancellazione delle ferie a eventi estremi che colpiscono la destinazione, senza dimenticare eventuali problematiche occorse ai familiari che, di fatto, vincolano la partenza.

Ecco allora che attivare questo tipo di garanzia, con una piccola spesa in più, assicura la restituzione delle somme già versate o da versare proprio in caso di rinuncia all’ultimo minuto.

Concedersi una prenotazione in anticipo, garantita da una polizza annullamento viaggio, lascia tutto il tempo ai vacanzieri di scegliere il luogo desiderato, la vacanza più adatta, le attività e gli itinerari più appetibili e le offerte migliori, in totale spensieratezza e senza la remora ricorrente di un contrattempo dell’ultimo minuto.