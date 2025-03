In partenza 3 serate intitolate "In principio era la chimica ..."

IN PRINCIPIO ERA LA CHIMICA è un ciclo di tre serate di divulgazione scientifica dedicate alla Chimica ed alle affascinanti storie che sa raccontare. Per tre venerdì sera l’aula magna dell’ITIS Delpozzo di Cuneo ospiterà tre relatori di rilievo, accomunati dalle loro origini cuneesi, dalla passione per la chimica e dall’incredibile capacità di raccontare con semplicità e accuratezza scientifica i coinvolgenti intrecci tra natura, chimica, vita ed energia.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti! Info e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/d/

venerdì 14 marzo 2025

“Il lungo viaggio verso l’origine della vita”, con il prof. Piero Ugliengo, ex allievo dell’ITIS, ora docente presso l’Università degli Studi di Torino.

Le ipotesi, gli esperimenti e le nuove scoperte che tentano di fare luce su queste ancestrali domande riguardanti l'origine chimica della vita sulla terra.

venerdì 28 marzo 2025

“A proposito di energia: pillole di termodinamica per non addetti ai lavori”, con il prof. Bruno Piacenza, ex allievo dell’ITIS, ex docente di chimica presso lo stesso Istituto e attualmente Presidente di Legambiente Cuneo.

Sarà l’occasione per riflettere su quanto sia importante comprendere l’energia e le sue trasformazioni per affrontare sfide moderne come il cambiamento climatico e promuovere la transizione verso fonti di energia rinnovabili per garantire un futuro sostenibile.

venerdì 4 aprile 2025

Presentazione del libro “La natura lo fa meglio (e prima)” del dott. Giorgio Volpi, ex allievo ITIS, attualmente tecnico scientifico presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Torino.

A ben cercare, la natura si dimostra una riserva inesauribile di ingegno, abilità e caratteristiche sorprendenti che l'uomo deve accettare di non essere stato il primo ad inventare. Aneddoti e racconti sorprendenti faranno aprire gli occhi ad una nuova potente forma di rispetto per la natura.

L'invito è rivolto ad un pubblico curioso, con preghiera di diffusione!

Vi aspettiamo al Delpozzo!