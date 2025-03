Sci alpino, Coppa del mondo: sabato il gigante di Are, Marta Bassino al via

Ultimo appuntamento con gigante e slalom prima delle finali di Coppa del mondo per il circuito femminile, approdato a Are, in Svezia, per le gare di sabato 8 (9.30 e 12.30) e domenica 9 marzo (9.30 e 12.30).

Fra le porte larghe saranno al cancelletto di partenza Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea; fra i pali stretti gareggeranno, oltre a Della Mea, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

Non sarà presente invece Giorgia Collomb, impegnata in questi giorni nei Mondiali juniores di Tarvisio, che sarà impegnata nei prossimi giorni sul circuito di Coppa Europa.

Come detto, il fine settimana deciderà le qualificate per le finali di Sun Valley, alle quali partecipano le migliori 25 delle classifiche di specialità più le medaglie d’oro ai Mondiali juniores.

Al momento in gigante saranno presenti Federica Brignone (2a), Sofia Goggia (13a), Marta Bassino (24a) e Giorgia Collomb, mentre in slalom si è guadagnata il posto la sola Peterlini, 22a.