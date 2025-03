Sci alpinismo: Matteo Blangero è sesto nella vertical dei Mondiali di Morgens

A Morgins Matteo Blangero conferma il suo ottimo momento chiudendo 7° nella prova vertical dei Campionati Mondiali under 18 di martedì 4 marzo. Nella gara vinta dal cinese Langjia Gongsong, che ha preceduto il tedesco Moritz Bauregger e il norvegese Aron Rodal Haugen, il piemontese ha chiuso con un distacco di 1’16”4 dalla vetta.

Nella categoria senior, al femminile vittoria in solitaria della solita Axelle Mollaret che ferma il crono finale in 22’24″9 con un margine di 41″ nei confronti della svedese Tove Alexandersson. In terza posizione è riuscita a piazzarsi l’austriaca Sarah Dreier. La piemontese Ilaria Veronese chiude al 17° posto.