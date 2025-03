Saluzzo, al teatro Milanollo gli attori del carcere

È “Ma l'amore no” il prossimo spettacolo – già sold out – della stagione teatrale saviglianese: andrà in scena al Milanollo domenica 9 marzo, alle 21. Di Grazia Isoardi, lo spettacolo vedrà sul palco gli attori del carcere di Saluzzo.

«La vita in carcere – spiegano gli organizzatori – è costellata di sofferenze e difficoltà sia per la persona reclusa sia per i familiari. Entrambi vivono in attesa di un colloquio, di un abbraccio, di una lettera. In carcere manca tutto, ma l’assenza più forte è quella dell’affettività, dell’amore. Il detenuto è amputato di una parte fondamentale della propria vita. A volte, per sopravvivenza, deve congelare emozioni e sentimenti». Ma come si fa a far tacere il cuore? Davvero in un percorso di riabilitazione e di presa di coscienza dei propri errori è necessario eliminare l’amore? A queste domande, e non solo, cercherà di rispondere lo spettacolo, una produzione Voci Erranti, con coreografie di Marco Mucaria, luci di Cristian Perria e regia di Grazia Isoardi e Marco Mucaria.

Anche domenica, a partire dalle 19.30, lo spettacolo sarà come di consueto preceduto dall'Aperipalco. Ovvero il momento aperitivo, nel ridotto del Milanollo, organizzato in collaborazione con “Controcorrente Bistrot”. Il tutto arricchito dall’accompagnamento musicale del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” in sottofondo. L’ingresso è dalle porte principali del teatro, senza la necessità di prenotazione.