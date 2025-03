Addio all'avvocata Eugenia Grillon, per anni direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria di Fossano, Savigliano e Saluzzo

“Il suo curriculum professionale di tutto rispetto non le impediva di avere un atteggiamento umile e disponibile con i volontari con cui condivideva l’impegno in Croce Rossa”: così Gianfranco Lumello, responsabile della sezione pancalierese dell’associazione ricorda Eugenia Grillo, scomparsa improvvisamente martedì 4 marzo. E c’è disorientamento oltre che sconforto alla sede di Pancalieri della Croce Rossa: “Solo domenica presidiava sorridente il nostro stand alla Fiera vivaistica ” aggiunge.

Un avvocato in mezzo ai medici

Nata nel 1948 Grillo proveniva da una famiglia con la vocazione per la medicina. Lei tuttavia aveva scelto un’altra carriera, rimanendo comunque sempre legata al settore sanitario e assistenziale. “Già il nonno era medico, professione che poi aveva esercitato anche il padre, Ambrogio, e che successivamente ha ‘ereditato’ il fratello di Eugenia: Carlo” ricorda Franco Senestro, ex presidente dalla Pro loco e appassionato di storia locale. Moglie del commercialista Sangalli, che ha lo studio in paese, Grillo aveva preso la laurea in giurisprudenza ed era stata direttore all’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. Aveva continuato la sua carriera come direttore amministrativo all’Asl 17 (Fossano, Savigliano, Saluzzo) fino ad arrivare all’Asl To1 (ora denominata ‘Città di Torino’). “Caratterizzata da un’intelligenza fuori dal comune, ha sempre partecipato attivamente alla vita del paese” aggiunge Senestro.

Nella sua vita aveva fatto anche l’esperienza di candidarsi alle Regionali del 2014 nella lista di Sergio Chiamparino.

L’affetto per il Pensionato e la Croce Rossa

Grillo infatti è stata membro del consiglio di amministrazione e presidente del Pensionato Regina Elena ed è stata anche presidente dell’asilo infantile del paese quando era privato. Ai vertici della casa di riposo pancalierese aveva collaborato con l’attuale sindaco Piero Paletto: “Abbiamo condiviso un lungo periodo nella gestione del Regina Elena. In lei convivevano una sensibilità eccezionale e al tempo stesso competenze tecniche importanti” ricorda. Chi ha lavorato con lei ne ha potuto apprezzare la dedizione: “Era tangibile il suo grande affetto per l’istituzione del Regina Elena” aggiunge Paletto. Affetto che ha portato anche nella delegazione di Pancalieri della Croce Rossa: “Viveva per questa associazione” rivela commosso Lumello.

Il funerale di Eugenia Grillo si svolgerà oggi, alle 15, alla chiesa parrocchiale.