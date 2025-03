Alba, anche il sindaco Gatto alla cerimonia per la Giornata dei Giusti: "Ricordiamo chi scelse di fare del bene in frangenti terribili"

Il sindaco Alberto Gatto questa mattina, giovedì 6 marzo, ha partecipato alla cerimonia per la Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità nei giardini di viale Cherasca.

Il primo cittadino, insieme all’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe e le Associazioni combattentistiche, ha deposto una corona floreale in ricordo dei “Giusti tra le Nazioni” e dei “Giusti Albesi”.

La ricorrenza è stata istituita a livello europeo per mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

Il sindaco Alberto Gatto: “Il 27 gennaio abbiamo celebrato l’80esimo anniversario del Giorno della Memoria in cui si ricorda la liberazione di Auschwitz, il 10 febbraio il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e oggi la Giornata dedicata ai Giusti. Tre appuntamenti importanti che la Città di Alba organizza annualmente con la preziosa collaborazione dell’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti e del Centro Culturale San Giuseppe. Ci permettono di rinnovare di anno in anno la memoria, facendo tesoro degli errori del passato perché non vengano ripetuti e ricordando chi, in frangenti terribili, scelse di fare del bene”.