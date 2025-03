Alla biblioteca di Alba un gruppo di lettura per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni

La biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, a partire da sabato 15 marzo, organizza “Quelli che… il libro”, un gruppo di lettura per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni curato da Paola Cencio, esperta in animazione teatrale e letteratura per l’infanzia.

Il gruppo di lettura è uno spazio protetto in cui i bambini sono liberi di esprimersi e di venire ascoltati. Obiettivo del percorso vuole essere quello di offrire ai partecipanti nuovi punti di vista sulla lettura e la possibilità di condividere con i coetanei i propri pensieri e i propri gusti sui libri letti in un clima giocoso e accogliente.

Il primo ciclo di incontri seguirà il seguente calendario: sabato 15 marzo, sabato 12 aprile e sabato 7 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

Protagonisti dei tre appuntamenti saranno cinque libri dal taglio umoristico - da “La magica medicina” di Roald Dahl a “La famiglia Sappington” di Lois Lowry, da “Vietato leggere Lewis Carroll” di Diego Arboleda a “Mio nonno è una bestia!” di Fabrizio Silei fino a “Il mio mondo a testa in giù” di Bernard Friot - che verranno raccontati e approfonditi insieme in modo insolito e divertente, anche grazie a giochi teatrali e di animazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventrbite.com.

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468 – Ig @biblio_civica_alba