Avvicinarsi alla preparazione del pane, al via ad Alba nuovi corsi organizzati dal Mulino Marino

Sono in partenza presso la Scuola Apro ad Alba in località San Cassiano 4 corsi organizzati dal Mulino Marino di Cossano Belbo per avvicinare gli interessati alla preparazione del pane e dai titoli volta per volta molto attraenti ovvero il primo su “ciabatte e baguette”, il secondo su “brioches e maritozzi”, il terzo su “pizze e focacce” ed il conclusivo su “cereali alternativi e lievito madre”.

Si svolgeranno in 4 sabati con inizio l'8 di marzo e quindi il 22 marzo, 5 aprile e il conclusivo il 7 giugno. Vi partecipano una ventina di persone per ogni modulo e insegna e vigila su di loro il maestro Stefano Bongiovanni nome di fama e di interesse nell'ambiente della panificazione e dell'alimentazione in genere.

Le lezioni si svolgeranno dalle 9 del mattino e sino alle ore 13,00. Un iniziativa veramente interessante e che potrà avere un seguito alla conclusione di questa prima “tornata” di incontri dove gli interessati possono essere i più diversi ovvero si parte dalla massaia che vuole migliorarsi, ad operatori del settore alimentare in genere e i tanti neofiti della cucina che vogliono esplorare campi nuovi.

Le iscrizioni sono aperte presso il Mulino Marino di Cossano Belbo al 0141-88129 info@mulinomarino.it - Fausto Marino 328-7665974.