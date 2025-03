Bra progetta un Giardino dei Giusti

Oggi, giovedì 6 marzo, si celebra la Giornata europea dei Giusti. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2012 dal Parlamento europeo per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi. Viene celebrata ogni anno nell’anniversario della morte di Moshe Bejski, magistrato israeliano superstite dell’Olocausto, presidente della Commissione dei Giusti tra le nazioni dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme.

In questa occasione l’Amministrazione braidese annuncia l’intenzione di realizzare in città un Giardino dei Giusti, ovvero un’area verde che riprende quella presente all’interno dello Yad Vashem, dedicata a coloro che si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi. Simili giardini sono presenti in tante città italiane del mondo.

“Abbiamo deciso di realizzare un Giardino dei Giusti”, spiega il sindaco Gianni Fogliato, “anche in seguito alla specifica richiesta in tal senso che ci è pervenuta dalle classi quinte del plesso scolastico Edoardo Mosca nel corso di un recente incontro in Comune”.

Nei prossimi mesi verranno avviate le relative pratiche e realizzata un’apposita targa che verrà posizionata nel corso di una cerimonia pubblica.