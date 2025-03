Con il progetto SMACITE di Apro Formazione ad Alba arriva il futuro sostenibile delle Smart Cities

Mercoledì 5 marzo si è tenuto al Palazzo Mostre e Congressi Giacomo Morra di Alba il Workshop Nazionale del progetto Erasmus+ SMACITE, dedicato all’innovazione e alla formazione di tecnici e ingegneri per le Smart Cities organizzato da APRO Formazione, partner del progetto, in collaborazione con il Comune di Alba, partner associato.

“Il Comune e l’amministrazione sono fieramente a fianco di Apro in questo progetto che parte dall’Unione Europea” – hanno dichiarato il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore Roberto Cavallo – “il concetto di Smart city e, più in generale, di coniugare la transizione digitale ed ecologica, sono fondamentali per tracciare la strada del futuro della nostra città. Da una parte dobbiamo acquisire conoscenze e competenze tecnologiche per stare al passo di un mondo che cambia sempre più velocemente, dall’altra parte dobbiamo far sì che le nuove tecnologie siano abbinate a buone pratiche e ad una coscienza collettiva che possa preservare l’ambiente e garantire una città sempre più vivibile, fruibile e sana”.

Dopo l’avvio dei lavori del Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola, il team di APRO Formazione ha presentato i risultati del lavoro dei 12 partner coinvolti nel progetto, ovvero Università, centri di istruzione e formazione professionale, associazioni di imprese tecnologiche e un organismo di certificazione provenienti da Grecia, Bulgaria, Spagna, Italia e Belgio.

Alla tavola rotonda, moderata da Giancarlo Scarzello, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, si sono aggiunti il climatologo e divulgatore scientifico e televisivo Luca Mercalli e il giornalista e divulgatore Franco Borgogno per discutere le prospettive presenti e future dell’uso degli strumenti tecnologici e dei comportamenti consapevoli per aumentare la sostenibilità delle città digitali.

L’evento ha visto la partecipazione degli studenti di Alba di APRO Formazione, dell’I.I.S. Einaudi, dell’I.I.S. Cillario Ferrero e del Liceo Cocito.

Il progetto europeo Smacite ha raggiunto gli obiettivi di individuare e sviluppare:

· una mappa delle competenze per i tecnici e gli operatori delle Smart Cities basata sulla classificazione europea ESCO.

· un curriculum formativo che integra conoscenze tecniche e trasversali per la formazione personalizzata.

· una piattaforma di apprendimento online gratuita dove si possono trovare 13 corsi su materie tecnologiche (Internet of Things, Machine Learning e Big Data, Droni, Cybersecurity ad altri) e ambienti virtuali per lo sviluppo di soft skills, competenze imprenditoriali e sostenibilità.

La sperimentazione relativa ai corsi on-line del progetto SMACITE è stata condotta da oltre 330 studenti, con un’ampia rappresentanza di studenti universitari, degli istituti tecnici e della formazione professionale, nonché professionisti del settore privato e pubblico.