Con “Porte aperte in nefrologia” l’Asl Cn2 dedica una giornata alla prevenzione delle malattie renali

Il 13 marzo si celebrerà la Giornata Mondiale del Rene, promossa dalla Società Internazionale di Nefrologia (ISN) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA) , con l’adesione della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene (FIR) . Lo slogan di quest’anno sarà: “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni”.

Anche l’ASL CN2 aderisce fattivamente alla campagna di sensibilizzazione verso questa giornata, con l’iniziativa “Porte Aperte in Nefrologia”, durante la quale condurrà gratuitamente attività di screening (misurazione pressione arteriosa, esame urine, colloquio) e distribuzione di materiale informativo. Un progetto dedicato a tutta la popolazione e orientato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle malattie renali.

Giovedì 13 marzo 2025 sarà quindi possibile partecipare gratuitamente e senza prenotazione alle attività di screening organizzate dalla Struttura di Nefrologia e Dialisi, che a questo tema ha dedicato con successo una parte rilevante della sua attività e ricerca negli ultimi 30 anni. Una diagnosi precoce, con la disponibilità attuale di farmaci sempre più efficaci, e un’azione precoce sui fattori di rischio d’insorgenza della malattia renale si sono dimostrate in grado di evitare o ridurre gli effetti dannosi della Malattia Renale Cronica sugli altri organi e la progressione verso la dialisi.

Gli appuntamenti sono:

- VERDUNO – Ospedale Michele e Pietro Ferrero (3° piano): dalle ore 9,00 alle ore 16,00;

- ALBA – Casa della Comunità , ex Ospedale San Lazzaro (piano terreno): dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

- BRA – Casa della Comunità , ex Ospedale Santo Spirito (piano terreno): dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Nefrologi e infermieri, con il supporto dei volontari della Fondazione Ospedale Alba-Bra, accoglieranno i partecipanti, effettueranno lo screening e, se necessario, potranno suggerire gli eventuali controlli nefrologici di approfondimento, utili per una corretta prevenzione o cura delle patologie renali.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile visitare la pagina dedicata alla GIORNATA MONDIALE DEL RENE sul sito dell’ASL CN2.

Nell’attesa di accogliere tutti coloro che vorranno approfittare di questa giornata per un controllo nefrologico gratuito e personalizzato, l’ASL CN2 ricorda le 8 semplici regole comportamentali per preservare sempre in salute i propri reni:

- Mantenersi attivi e in forma

- Controllare i livelli di zucchero nel sangue

- Controllare la pressione sanguigna

- Seguire una dieta sana e bilanciata

- Mantenere un corretto e regolare apporto di liquidi

- Non fumare

- Non assumere farmaci, se non su indicazione del medico

- Mantenere sempre sotto controllo la funzione renale se si hanno uno o più fattori di rischio

Per mantenere i propri reni sani e prevenire patologie dannose alla salute in generale è importante impegnarsi a seguire le 8 regole. Le strutture dell’Azienda Sanitaria sono a disposizione con vari programmi di prevenzione e servizi per supportare la cittadinanza in questo intento.