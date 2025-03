Ferrari, festa rossa a Milano. Hamilton: "Io e Leclerc lotteremo per il Mondiale"

(Adnkronos) - La Ferrari infiamma Milano e accende i motori per il Mondiale di Formula 1, al via tra 10 giorni con il Gp d'Australia. La rossa si presenta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, travolti dall'entusiasmo nell'evento di piazza Castello. "Ciao Milano. Sono felice di essere qui, è un grande onore. È il primo evento di esibizione in una città come questa, con Ferrari e con Charles. Spero di fare un buon lavoro quest'anno", dice Hamilton. "Vincere? Lottiamo per questo e pensiamo di poter lottare per il campionato. Con voi è possibile ed è incredibile essere qui", aggiunge.

"Ho sempre avuto una connessione speciale con il Paese, crescendo sono sempre stato tifoso Ferrari e ho sempre sognato di essere qui. Spero di far tornare la Ferrari campione del mondo", dice Leclerc, che punta ad un'annata da protagonista. "Speriamo di suonarle a tutti, ma sarà difficile. Ci sentiamo pronti, vedremo in Australia dove saremo. La passione per la musica in comune con Hamilton? Ne abbiamo parlato, ma pensiamo a vincere il Mondiale. Poi vediamo…", dice il monegasco.

"Una piazza così non l’ho mai vista. Ho solo una parola, ‘grazie’. Grazie per essere qui, grazie per il vostro supporto e la vostra energia", dice Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, nel corso dell’evento in Piazza Castello, a Milano, per presentare la nuova stagione della Rossa. “Bisogna essere sempre pronti a fare punti decisivi, magari anche nei momenti di difficoltà. La costanza conta più di altro. Cosa aspettarci da questo Mondiale anche in vista del 2026? Sarà una sfida, l'aspetto chiave sarà gestire bene i momenti difficili". (di Michele Antonelli)