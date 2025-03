Il Piobesi Calcio in finale di Coppa Provincia di Cuneo

Impresa del Piobesi Calcio ieri sera in quel di Caramagna, dove si è disputata la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Provincia di Cuneo riservata alle squadre di seconda e terza categoria.

Unica rappresentante rimasta di quest’ultima, la compagine di mister Massimiliano Gallo doveva difendere il cospicuo vantaggio dell’andata, che sul terreno amico era terminata a proprio favore per 3-0.

L’Elledì FC, che guida la classifica del girone F con 8 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori ed è lanciato verso la promozione in prima categoria, non ci stava, e con una doppietta di Fabio Peretti tentava la “remontada”.

Ci pensava un gol di Fabio Ciravegna al tredicesimo del secondo tempo a spegnere le speranze dei padroni di casa e a proiettare il Piobesi in finale.

L’avversario sarà ancora una squadra di categoria superiore, lo Sporting Savigliano, che ha eliminato con un doppio 2-1 il San Chiaffredo.

Grande soddisfazione per i giocatori del Piobesi, per il presidente Alessandro Guidi e il Direttore Generale Piero Cordero, per una stagione davvero positiva. Attualmente secondi in campionato, con 43 punti a -2 dal Cortemilia, i gialloverdi hanno un posto quasi assicurato nei play off e la promozione diretta non impossibile da raggiungere.

Prossimo impegno, prima della finale di Coppa Provincia di Cuneo sarà domani, venerdì 7 marzo, alle 21, sul campo dell’Academy Canale.