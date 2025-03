Il Vicepresidente Esecutivo Raffaele Fitto a Vignola per un Youth Policy Dialogue con gli studenti

Venerdì 7 Marzo, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, parteciperà ad uno Youth Policy Dialogue a Vignola, in Emilia-Romagna.

Durante l’incontro, il Vicepresidente Esecutivo si confronterà con gli studenti delle scuole superiori dell’Istituto Paradisi di Vignola su temi quali i valori dell’UE, le politiche e i programmi europei che influenzano la loro vita quotidiana, comprese le specificità della Politica di Coesione.

Lo scorso Natale gli studenti di Vignola hanno recapitato una lettera scritta a mano al Vicepresidente Fitto sottolineando le loro aspirazioni e desideri sull’Europa. Colpito dal loro coinvolgimento, il Vicepresidente Fitto ha deciso di continuare la conversazione con un confronto diretto nella forma dello Youth Policy Dialogue.

Questi dialoghi sono parte integrante del programma della Commissione europea per favorire uno scambio sulle politiche dell’UE, dando ai giovani la possibilità di esprimere opinioni e di confrontarsi direttamente con i Commissari. Fanno parte dell’impegno della Commissione di coinvolgere i giovani nel processo decisionale e garantire che le loro voci siano ascoltate nella costruzione di un’Unione più inclusiva e coesa – anche in vista della preparazione del prossimo bilancio a lungo termine.

In vista dell’evento, il Vicepresidente Esecutivo Fitto ha dichiarato: “In un'epoca sempre più digitale, in cui comunichiamo principalmente attraverso messaggi su WhatsApp, ricevere un biglietto scritto a mano, con le firme di decine di studenti, è stato per me un gesto toccante e significativo. Questi giovani rappresentano il futuro dell’Europa e ne custodiscono i valori. Attendo con grande interesse questo dialogo, un'opportunità preziosa per ascoltare le loro speranze e preoccupazioni e per incoraggiarli a essere protagonisti attivi del progetto europeo. Le loro idee, ma anche le loro emozioni, sono una spinta preziosa per fare sempre di più. Presentarsi davanti a cento ragazzi fa sentire con forza il peso della responsabilità del ruolo che ricopriamo. Lavoriamo per loro, e solo per loro”.

A conclusione dell’incontro, il Vicepresidente Fitto visiterà il Museo Byron e del Risorgimento di Palazzo Guiccioli a Ravenna.

Maggiori informazioni sugli Youth Policy Dialogues, sono disponibili sul Portale Europeo per i Giovani.