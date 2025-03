Rinnovato il consiglio direttivo dell'Avis Cherasco

Si è tenuta, martedì 18 febbraio, all’Auditorium di Cherasco l’assemblea annuale dell’ Avis di Cherasco.

Dopo l'approvazione del bilancio l'assemblea ha provveduto alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo che sarà in carica fino al 2028.

Per motivi di salute il Presidente in carica Teresio Asteggiano non era presente, ma il vice presidente Mauro Saglietti e la segretaria in carica Ileana Lottario hanno voluto leggere un suo messaggio: "Ringrazio per la fiducia di questi 15 anni da presidente, grazie a tutti i volontari che si sono avvicendati e soprattutto a tutti i donatori, non mi candiderò nel nuovo direttivo, ma resterò sempre nell’ associazione senza nessun incarico. Auguro al nuovo direttivo buon lavoro".

Il nuovo consiglio è composto dai consiglieri: Alda Giachino, Camilla Avagnina, Danilo Cillario, Fabrizio Davico, Francesco Fiorini, Graziella Nota, Ileana Lottario, Massimo Bertolotti, Mauro Saglietti, Monica Brozzetti e Paola Trapani.

Il neo direttivo si è poi riunito lunedì 24 febbraio, presso la sede Avis di Cherasco di piazza Mockmuhl, per il rinnovo delle cariche.

Il presidente eletto per questo quadriennio è Mauro Saglietti, ex Vice Presidente che va a sostituire Teresio Asteggiano. Sono poi stati nominati Ilaria Lottario (segretaria), Massimo Bertolotti (tesoriere) , Alda Giachino e Danilo Cillario (vice presidenti), Nruno Raia (revisore dei conti) e Fabrizio Davico (addetto stampa).

Paola Trapani, Monica Brozzetti, Graziella Nota, Francesco Fiorini si occuperanno dei Social, Graziella Nota responsabile manutenzione.

"Innanzitutto voglio ringraziare Teresio Asteggiano per questi 15 anni da presidente ed i componenti del vecchio direttivo che non si sono più candidati - il commento del neo presidente - . Voglio fare un grosso in bocca al lupo a me ed al tutto il direttivo nuovo appena eletto che mi affiancherà in questi anni".

Il consiglio ha poi parlato delle prospettive future dell’Avis, con l'obiettivo nuove sinergie con le altre associazioni del territorio e della festa dei 20 anni, che si terrà ad inizio ottobre.