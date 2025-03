Incidente stradale a Dronero sulla sp 24. Scontro tra un trattore e un'autovettura intorno alle 13 di oggi.



Feriti lievi i due conducenti, presi in carico dai sanitari del 118

Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza la squadra della prima partenza dei vigili del fuocodi Cuneo, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della regolare circolazione.