Sergio Ramelli: "Da vittima dell'odio politico a simbolo di memoria e riconciliazione". A Bra un incontro promosso da Fratelli d'Italia

"Sergio Ramelli, giovane studente e militante del Fronte della Gioventù, perse la vita in seguito a una brutale aggressione avvenuta il 13 marzo 1975 a Milano. La sua colpa fu quella di aver espresso, in un tema scolastico, la condanna degli omicidi perpetrati dalle Brigate Rosse, gesto che scatenò una violenta reazione da parte di estremisti di sinistra. Dopo 47 giorni di agonia, Sergio si spense il 29 aprile 1975, a soli 19 anni" - spiega il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, William Casoni.

"Negli ultimi anni, la figura di Ramelli è divenuta un simbolo della memoria condivisa e della condanna della violenza politica. Le istituzioni italiane hanno riconosciuto ufficialmente il suo sacrificio: sia la Camera dei Deputati che il Senato della Repubblica hanno dedicato momenti di commemorazione in suo onore, sottolineando l’importanza di ricordare le vittime dell’intolleranza politica.

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, l’Italia renderà omaggio a Sergio Ramelli con l’emissione di un francobollo commemorativo, a testimonianza del suo ruolo nella storia contemporanea del nostro Paese.

Per mantenere viva la memoria di Sergio e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del dialogo democratico, Fratelli d’Italia organizza un incontro venerdì 7 marzo 2025, alle ore 21, presso la sala conferenze del centro polifunzionale “G. Arpino” di Bra. Interverranno l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e Guido Giraudo, autore del libro “Una storia che fa ancora paura”, dedicato alla vicenda di Ramelli.

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sul passato e promuovere una cultura di rispetto e tolleranza, affinché tragedie come quella di Sergio Ramelli non si ripetano mai più".