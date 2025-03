Verona, violenta per anni le figlie minori della compagna: arrestato 45enne

(Adnkronos) -

Un rumeno di 45 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Montorio su ordine del gip di Verona per violenza sessuale aggravata e continuata, minacce, violenza privata e danneggiamento. Per almeno sei anni il rumeno ha prima molestato per poi arrivare a violentare sessualmente più volte, con rapporti completi e non protetti, le figlie della sua compagna, una di 10 e l’altra di 12 anni, approfittando dell’assenza da casa della donna che, raccolte le confidenze delle figlie, lo ha denunciato.

Fino a quel momento la donna, che stava col rumeno dal 2015, era totalmente ignara dei fatti che avvenivano in sua assenza. Le due sorelle venivano obbligate al silenzio con intimidazioni e minacce. Per mantenere il loro silenzio su ciò che avveniva in casa, l’uomo infatti minacciava di abbandonare loro e la madre, lasciandole in uno stato di totale indigenza, o di far loro del male fino a ucciderle. Il rumeno esercitava un totale controllo manipolatorio sulle due minori, arrivando a minacciare di morte anche i loro fidanzatini a cui disse che le due giovani “erano di sua proprietà”. Il giudice, confermando la validità delle prove raccolte durante le indagini dalla Squadra mobile scaligera, ha deciso la custodia cautelare in carcere per il pericolo della reiterazione dei reati.