Viktoria Plzen-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in Europa League. I biancocelesti sono impegnati oggi, giovedì 6 marzo, nell'andata degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen. La squadra di Baroni, reduce dalla bella vittoria di San Siro contro il Milan in campionato, va a caccia dei quarti dopo aver chiuso al primo posto la prima fase, mentre i cechi hanno chiuso al 16esimo posto superando il Ferencvaros ai playoff.

La sfida tra Viktoria Plzen e Lazio è in programma oggi, giovedì 6 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Viktoria Plzen (3-5-2):Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All. Koubek

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Pedro; Dia. All. Baroni

Viktoria Plzen-Lazio sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull'app SkyGo.