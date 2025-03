Volley C/M. Il VBC Mondovì si prepara per l'insidiosa trasferta di Collegno contro l'Arti Volley

Nella diciottesima giornata - quinta del girone di ritorno del Campionato di Serie C il VBC MONDOVI’ capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso sabato alle ore 18 dall’ insidiosa trasferta di Collegno contro l’ Arti Volley allenato da Riccardo Appi, una formazione tecnicamente di alto livello, contro cui è sempre molto difficile giocare e che arriva da ben 10 successi consecutivi (l’ ultima sconfitta è datata 30 novembre 2024, all’ ottava giornata, 3-2 in casa con il Boves).

In classifica generale, dopo diciassette giornate, i monregalesi, che arrivano dal successo casalingo per 3-1 ottenuto contro il Parella Torino, sono sempre in testa con 46 punti, a +3 sul Lasalliano Torino secondo, a + 5 sull’ Acqui terzo, a +9 sull’ Arti Volley Collegno quarto ed a +11 sul Verbania quinto.

“Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa e ricca di difficoltà – avverte coach Massimo Bovolo – sia perché l’ ArtiVolley Collegno è una squadra di livello tecnico decisamente molto buono, così come dimostra ampiamente la loro più che buona classifica ed il fatto che arrivi da 10 successi consecutivi, sia perché il loro è un impianto dove per le squadre ospiti giocare non è mai semplice. Sabato scorso contro il Parella ci siamo espressi su buoni livelli per tutto il primo set e sino al 23-17 nel secondo per noi, poi siamo calati e, soprattutto nel terzo set, abbiamo commesso un numero di errori troppo elevato.

Per fortuna nella quarta frazione ci siamo ripresi ed abbiamo completamente cambiato ritmo, prendendo il largo e chiudendo senza troppi problemi grazie ad un parziale di 18-7. Sabato a Collegno, per conquistare i 3 punti e continuare la nostra marcia al vertice, dovremo riuscire ad esprimerci al meglio delle nostre potenzialità dall’ inizio alla fine, senza cali e senza pause per mettere pressione ai nostri avversari, obbligandoli a giocare sui ritmi che vogliamo noi e non su quelli voluti da loro.

Sarà molto importante riuscire a focalizzare i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara, affrontando la partita con grande umiltà onde poter prevenire e risolvere al meglio le difficoltà che sicuramente si presenteranno. Dai ragazzi mi aspetto una prova di spessore e di sostanza, che possa confermare le buone prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato: anche se sappiamo bene che non ci sarà nulle di scontato, il nostro obbiettivo è quello conquistare i 3 punti in palio per mantenere intatto il nostro vantaggio sul Lasalliano, la nostra più diretta inseguitrice.”