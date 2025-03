8 marzo, Coldiretti Cuneo: "Nella Granda tre imprenditrici su dieci in agricoltura"

L’agricoltura si conferma il settore economico più rappresentato fra le aziende femminili della provincia di Cuneo (29,8%): tre imprenditrici su dieci svolgono la propria attività in agricoltura. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo, sulla base dei dati 2024 elaborati dalla Camera di Commercio di Cuneo, alla vigilia dell’8 marzo.

Le imprenditrici hanno conquistato negli ultimi decenni uno spazio rilevante nel comparto agricolo, tanto che oggi – evidenzia la Coldiretti – quasi un’azienda agricola cuneese su quattro (il 24,5%) è guidata proprio da donne, in totale quasi 4.300. Donne impegnate a tutelare la biodiversità delle nostre terre e a sviluppare multifunzionalità, declinata in percorsi di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, iniziative sociali, attività di fattoria didattica, agriturismo e vendita diretta con Campagna Amica.

“Il contributo che noi donne diamo alla crescita dell’agricoltura è fondamentale non solo nei numeri ma anche in termini di capacità imprenditoriale che ogni giorno mettiamo in campo fra innovazione, sostenibilità, valorizzazione del territorio e delle produzioni di eccellenza, dall’ortofrutta ai cereali, dal vino alle nocciole, dalla carne al latte” sottolinea la responsabile provinciale Donne Coldiretti, Monia Rullo.

“Le imprese rosa costituiscono un tassello importante dell’economia provinciale e della nostra Organizzazione, protagoniste attive degli incontri Coldiretti sul territorio nell’aprirsi al confronto, discutere delle criticità e avanzare proposte utili a stimolare rinnovamento e sviluppare risposte per il futuro della nostra agricoltura” conclude Enrico Nada, presidente Coldiretti Cuneo.