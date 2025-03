A Cuneo il quinto anniversario della sezione volontari dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

In questi giorni ricorre il quinto anniversario della nascita dell’Associazione Volontari A.N.F.I. Cuneo - ODV. L’associazione è nata nel 2020 per volontà di alcuni amici. Il nostro lavoro sin dalla nascita della associazione si è concentrato nel campo dell’aiuto, della solidarietà, e del volontariato di Protezione Civile senza molti proclami e con l’unico scopo di mettere a disposizione risorse in termini di tempo, di aiuto, di servizi e di sostegno a chi ne aveva e ne ha bisogno.

Oggi l’associazione conta circa 70 iscritti e più che la sua crescita numerica fa piacere ricordare la crescita in servizi e aiuti che è riuscita a prestare in tutti questi anni. Il pensiero e un grandissimo ringraziamento – mai come in questa occasione è doveroso – va a tutti i volontari, ai soci e a tutte quelle persone che ci hanno aiutato e dato una mano.

L’Associazione comprende diverse specializzati in varie attività e tra queste vi sono ben 12 unità cinofile di ricerca e soccorso, 4 piloti Droni e 25 volontari logistici. I nostri servizi sono a disposizione di tutti coloro che ne abbiano necessità, e, se non riusciamo ad arrivare dappertutto, credetemi non è per scarsa volontà ma per le nostre limitate possibilità. Collaboriamo fattivamente con le Istituzioni e condividiamo il nostro impegno con tutti coloro che sono sensibili e operano nel campo del volontariato.