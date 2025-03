Alba: due giorni di formazione per i volontari e gli insegnanti coinvolti nel progetto “Cittadini attivi nell’adattamento al cambiamento climatico”

Il Comune di Alba ha promosso il progetto “Cittadini attivi nell’adattamento al cambiamento climatico” cofinanziato dalla Fondazione Crc.

Nei mesi scorsi è stato realizzato un opuscolo illustrato per le scuole primarie, presentato a novembre in occasione del trentennale dell’alluvione del 1994. In questi giorni, il 27 febbraio e il 6 marzo, nel settore Protezione Civile, si è tenuta la formazione a cura di Aica, Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale, rivolta ai volontari di protezione civile e agli insegnanti delle scuole primarie, per prepararli a tenere incontri nelle classi.

La tematica è quella del cambiamento climatico in relazione ai rischi naturali, agli effetti sulla città, alla prevenzione da perseguire e alle regole di auto protezione da attuare. La formazione è avvenuta anche grazie all’ausilio di giochi di gruppo creati appositamente per l’iniziativa.

L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza di ogni cittadino ad essere lui in prima persona parte del sistema di protezione civile.

Nelle prossime settimane saranno distribuiti gli opuscoli nelle scuole e si potranno organizzare gli incontri nelle classi, a cura dei volontari formati. L’attività è strutturata in modo che possa proseguire anche nei prossimi anni scolastici.

Il Sindaco Alberto Gatto con delega alla Protezione civile: “Ringraziamo la Fondazione Crc che ha cofinanziato il progetto e Aica per la formazione, oltre ovviamente ai nostri Uffici che hanno seguito tutto l’iter. In questi ultimi anni abbiamo assistito a nuovi difficili eventi calamitosi, dalle bombe d’acqua alle trombe d’aria, ed è necessario essere consapevoli dei giusti comportamenti da tenere per gestire al meglio alcune situazioni di pericolo. Affrontare questi temi con i ragazzi è fondamentale per renderli cittadini più partecipi e attivi all’interno della comunità”.