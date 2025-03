Domenica a Mondovì la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati: ecco le modifiche alla viabilità

In occasione della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nell’ambito del Carlevè ‘d Mondvì 2025, sono previste le seguenti limitazioni e modifiche alla viabilità.

Limitazioni alla sosta ed alla circolazione

1. dalle ore 18:30 di sabato 8 marzo alle ore 24 di domenica 9 marzo: divieto transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Ellero, nella parte della piazza compresa tra ponte Ripe e la tettoia sud inclusa;

2. dalle ore 9 di sabato 8 marzo alle ore 24 di domenica 9 marzo: divieto transito e di sosta con rimozione forzata in piazzetta Levi;

3. dalle ore 6 alle ore 24 di domenica 9 marzo: divieto transito e di sosta con rimozione forzata nella parte rimanente di piazza Ellero;

4. dalle ore 20 di sabato 8 marzo alle ore 24 di domenica 9 marzo: divieto transito e di sosta con rimozione forzata in piazza della Repubblica;

5. dalle ore 6 alle ore 24 di domenica 9 marzo: divieto sosta con rimozione forzata in piazza C. Battisti, via Nallino e via Beccaria;

6. dalle ore 6 di domenica 9 marzo divieto di sosta con rimozione forzata e dalle ore 9 divieto di transito su tutto il percorso della sfilata (Ponte Cavalieri d’Italia, via F.lli Durando, via Malfatti, via Baretti, corso Statuto, ponte Madonnina) oltre a via del Rinchiuso (tratto da via Gherbiana a via Malfatti), via Baretti (tratto da p.zza Gherbiana a via Malfatti), via F.lli Durando (tratto da via Baretti a p.zza Gherbiana), via Prato, via Sant’Arnolfo, via Baruffi, vicolo Bellino, piazza Martiri della Libertà, via San Lorenzo, via Marconi, via Alessandria, via R. Govone, via Gioda;

7. i camper e le roulotte potranno sostare a partire dalle ore 6 di domenica 9 marzo nel piazzale di via degli Artigiani;

8. dalle ore 12:30 di domenica 9 marzo: divieto di transito su ponte Madonnina, via Calleri, via Perotti (salvo eventuali anticipazioni dovute ad imprevisti);

9. per i veicoli a servizio delle persone diversamente abili saranno riservati dei posti auto in via Vittorio Veneto dal civico 25/F al civico 29 ed in via F. Perotti;

10. i veicoli dei residenti del rione Breo potranno sostare nella parte di piazzale Itis a loro riservata, come da segnaletica stradale posta in loco, previa esposizione di un contrassegno distintivo (abbonamento quartiere, pass ztl, avviso ricevuto a domicilio ecc..), che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile nella parte anteriore (sul cruscotto), sino ad esaurimento posti.



Deviazioni del traffico veicolare in occasione delle sfilate del Carlevè

Dalle ore 12:30 di domenica 9 marzo 2025 sino al termine delle operazioni di pulizia di Ponte Madonnina, sono previste le seguenti deviazioni.

Direzione da Savona per Torino – Cuneo – A6 – Valli monregalesi: la deviazione verrà effettuata fuori dal centro abitato, precisamente all'altezza della SS28 sud in località Gandolfi, e seguirà il seguente percorso: Monastero di Vasco e Villanova Mondovì per poi riprendere le normali direzioni per Cuneo o Valli monregalesi.

Direzione da Cuneo e da Torino per Savona: la deviazione verrà effettuata nel centro abitato, precisamente in viale Vittorio Veneto, ed il traffico veicolare verrà deviato verso Villanova Mondovì, per essere poi diretto verso Monastero di Vasco e riprendere la normale direzione verso Savona dalla località Gandolfi.

Direzione da Fondovalle Tanaro per Savona – Ceva – Imperia: la deviazione verrà effettuata fuori dal centro abitato, precisamente all'altezza dell’intersezione rotatoria via Tanaro – via Otteria (SP 36), e seguirà il seguente percorso: via Otteria (SP 36), SP 313, Vicoforte, per poi riprendere la normale direzione sulla SS28.