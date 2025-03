La Cassa di Risparmio di Savigliano dona 50.000 euro all'Asilo di Sant'Antonino di Bra [FOTO e VIDEO]

La Cassa di Risparmio di Savigliano rafforza il proprio legame con il territorio braidese attraverso un importante gesto di solidarietà. L’istituto di credito, presente con una propria filiale in città da diversi anni, ha stanziato un contributo di 50 mila euro destinato al sostegno dell’Asilo di Sant’Antonino di Bra, una delle scuole dell’infanzia più storiche e rilevanti del Piemonte.

Il contributo sarà erogato tramite l’emissione di un certificato di deposito solidale, strumento che permette di destinare direttamente la somma a beneficio dell’attività educativa dell’asilo. Questa donazione si inserisce nell’impegno della Cassa di Risparmio di Savigliano nel tessuto socio-economico braidese, non solo a favore delle imprese e delle famiglie, ma anche per il sostegno delle istituzioni educative e sociali del territorio.

L’Asilo di Sant’Antonino di Bra vanta una tradizione educativa che affonda le radici nel XIX secolo. Fondato nel 1841 per opera del reverendo teologo Giuseppe Audisio, vicario della parrocchia di Sant’Antonino, l’istituto fu formalmente costituito con uno statuto approvato nel 1844. Nel 1853, con decreto di Re Vittorio Emanuele II, venne eretto in ente morale, sancendone il ruolo centrale nell’istruzione dell’infanzia braidese.

Fin dai primi anni, l’asilo si è distinto per la qualità della propria offerta educativa. Dopo l’iniziale direzione affidata a una maestra laica, nel 1856 l’istituto venne guidato dalle Suore di Sant’Anna, che hanno gestito la scuola fino agli anni Duemila, quando la didattica è passata completamente alle insegnanti laiche, mantenendo comunque saldi i principi cattolici su cui si fonda la scuola.

Nel corso dei decenni, la struttura ha continuato a crescere e rinnovarsi con lavori di ampliamento e modernizzazione, rimanendo un punto di riferimento per le famiglie braidesi. Oltre al personale docente qualificato, l’asilo si avvale del contributo di numerosi volontari, il cui impegno quotidiano contribuisce a garantire un ambiente educativo accogliente e stimolante per i bambini.

UN GESTO CONCRETO A SOSTEGNO DEL FUTURO

La donazione della Cassa di Risparmio di Savigliano rappresenta un sostegno concreto per la scuola e per il territorio. Il Consiglio di Amministrazione e il team docente dell’Asilo di Sant’Antonino esprimono profonda gratitudine per questo gesto di generosità, che permetterà di continuare a garantire un’educazione di qualità ai più piccoli, rafforzando al tempo stesso il legame tra il mondo dell’impresa e le istituzioni educative locali.

Con questa iniziativa, la Cassa di Risparmio di Savigliano conferma il proprio impegno nel promuovere il benessere della comunità, sostenendo realtà che contribuiscono allo sviluppo sociale, educativo e culturale del Braidese.