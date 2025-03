Savigliano: conto alla rovescia per la “Just the woman I am”: superati i 400 iscritti

È stata superata la quota dei 400 iscritti alla Just the woman I am on the road 2025, la corsa-camminata “in rosa” che andrà in scena domenica 9 marzo a Savigliano.

La kermesse, che parallelamente si svolge a Torino ed in altre città del Piemonte, persegue sempre gli stessi nobili scopi: raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. L'evento è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino.

Il ritrovo è fissato per le 9.30 presso parco Graneris (lato viale Gozzano). Lì avrà luogo la consegna delle magliette e ci sarà la possibilità di iscriversi per coloro che ancora non lo avessero fatto. In questo caso non vi è però la garanzia di avere la maglietta ed il pacco gara.

La partenza avverrà alle 10. Dopo lo start, l'“ondata rosa” seguirà si snoderà per viale Gozzano, viale IV novembre, viale Piave, viale del Sole, piazza Cavour, piazza Santarosa, via Tapparelli, via Danna, corso Roma, piazza Galateri, corso Indipendenza, piazza Nizza, via Assietta, via Beggiami, via Miretti e nuovamente viale del Sole, viale Piave, viale IV novembre, viale Gozzano e arrivo presso l'Ala di piazza del Popolo. Lì sarà allestito il punto ristoro a fine corsa.

La quota di partecipazione – che sarà devoluta in beneficenza per i fini dell'evento – è ad offerta libera, a partire da 20 euro.