Si parla di salute femminile nel 5° appuntamento di Sociuincontri a Roccaforte Mondovì

Nel quinto appuntamento dei Sociuincontri giovedì 13 marzo alle 20.45 presso la sede della Società Roccafortese di Mutuo Soccorso si parlerà di salute femminile.

La serata avrà come tema “La menopausa: diventa protagonista del tuo cambiamento”

La dott.ssa Isabella Cipullo, il dott. Pierpaolo Lasorsa, la dott.ssa Anna Dotta, la dott.ssa Ilaria Alasia e l’ost. Carmela Stramandino del Reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì illustreranno accorgimenti e strategie per gestire questo cambiamento con efficacia

Per informazioni e, dato il numero limitato di posti, per prenotazioni contattare via WhatsApp il numero 339 864 5463.