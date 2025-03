Solidarietà: l’IIS Giolitti Bellisario Paire al fianco di Alice Barra

L'Istituto IIS Giolitti Bellisario Paire di Mondovì e Barge ha consegnato un assegno di 3.000 euro, frutto di una raccolta di solidarietà promossa da famiglie, allievi, personale e docenti. L’iniziativa è nata per sostenere Alice Barra, studentessa della classe seconda alberghiero di Barge, che ha recentemente perso la casa a causa di una tragica esplosione.

L’assegno è stato consegnato a Don Angelo Vincenti, referente della Caritas Vicaria Valle Po, che si occuperà della gestione dei fondi a favore di Alice e della sua famiglia. Alla cerimonia erano presenti Alice e i suoi genitori, il referente del plesso di Barge, Prof. Andrea Unia, la rappresentante degli studenti Sara Togni e un gruppo di docenti in rappresentanza dell’Istituto.

Durante l’evento è arrivato anche il saluto della Dirigente Scolastica Donatella Garello, impegnata in uno scambio a Palermo, che ha voluto far sentire la sua vicinanza ad Alice e alla sua famiglia. Non può mancare un sentito ringraziamento alla ditta Emmeci di Barge che ha voluto donare ad Alice le divise di laboratorio!

Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa di solidarietà.