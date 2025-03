Una nuova tensostruttura a Pagno: inaugurata durante il Carnevale della Valle Bronda

Pagno si arricchisce di una nuova tensostruttura modulare, ufficialmente inaugurata in piazza Mercato in occasione del Carnevale della Valle Bronda.

L’opera, finanziata attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020, esteso al 2021 -2022 e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr), è stata realizzata con l’obiettivo di migliorare la capacità di ospitalità e accoglienza durante manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dalla Pro Loco, e dalle associazioni Amici del Borgo san Rocco e Ala Veja.

“La struttura - spiega il sindaco Nico Giusiano - è formata da due gazebo modulari, 50 set birreria, 150 sedie, tavoli in legno e due riscaldatori ad aria.

Ritengo sia un intervento significativo per far fronte alla crescente esigenza di spazi adeguati a eventi di carattere turistico, culturale e sportivo, rispondendo alla mancanza di strutture ricettive nella zona

Il costo complessivo dell’opera – afferma Giusiano - ammonta a 55 mila euro, coperti per l’80% da un finanziamento del Gal (Gruppo d'Azione Locale) e per il restante 20% da fondi comunali. Un investimento strategico per il futuro turistico e sociale di Pagno”.

Negli ultimi anni, la Valle Bronda ha investito con decisione nella promozione del turismo come leva di crescita economica, ottenendo un sensibile aumento dell’attrattività del territorio grazie a interventi di riqualificazione architettonica e ambientale. In particolare, il potenziamento della rete sentieristica ha incentivato la presenza di escursionisti e ciclisti, mentre le iniziative delle associazioni locali hanno contribuito a valorizzare le tradizioni e i prodotti tipici della zona.