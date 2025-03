Fondo d'investimento alternativo da 30 milioni di euro a sostegno delle PMI piemontesi: via alle erogazioni da giugno 2025

Un Fondo da 30 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, sia per investimenti che per il ripristino della liquidità, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze finanziarie delle PMI piemontesi nella presente fase di instabilità delle filiere automotive.

È lo strumento messo a disposizione delle PMI piemontesi da parte dei sistemi di Confcommercio e Confapi, grazie all’accordo siglato oggi tra Endeka Sgr e Confirete.

L’avvio delle erogazioni a favore delle PMI è previsto a partire da giugno 2025.

“Lo strumento in via di attivazione – commenta il Presidente di Confcommercio Piemonte, Giuliano Viglione – vuole rappresentare una concreta risposta da parte di Confcommercio e per il tramite di Confirete, al bisogno di credito delle micro e piccole aziende del territorio piemontese, vista anche la carenza di risorse da parte degli enti pubblici”.

Condivide lo spirito dell’iniziativa il neo Presidente di Confapi Piemonte, Roberto Cotterchio, che aggiunge: “Il territorio Piemontese e la manifattura industriale in particolare stanno attraversando un momento di difficoltà per le evoluzioni dello scenario internazionale, tra guerre, politiche protezionistiche degli USA e politiche economiche espansionistiche della Cina; a tali eventi si sommano le generali croniche difficoltà di accesso al credito per le imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione, che potranno trovare in questo strumento una via complementare al credito bancario. Si tratta di un risultato per il quale desidero ringraziare il mio vicepresidente Pierangelo Decisi che ha creduto fin da subito nel progetto e che ha lavorato per la sua realizzazione; così come ringrazio il Presidente di API Torino, Fabrizio Cellino, che lo ha sostenuto convinto dell’efficacia di un’azione di sistema in favore delle imprese”.

Raccoglie gli spunti dei Presidenti dei due sistemi datoriali Paolo Mignone, Presidente di Confirete: “Questa iniziativa esprime in primis la capacità di ascolto del territorio e del dialogo multi settoriale a sostegno dei bisogni delle PMI del territorio, che è intimamente presente nel DNA di Confirete”.

“Confirete ed Endeka Sgr – aggiunge il Direttore Generale di Confirete Giuliano Sanlorenzo – nel solco di precedenti favorevoli esperienze, con questa iniziativa intendono confermare la capacità di sostenere le esigenze finanziarie delle aziende piemontesi, in forza della radicata vicinanza delle due strutture sul territorio e del ruolo dei due sistemi associativi di riferimento”.

“È un grande piacere per Endeka Sgr – commenta il Fondatore ed Amministratore delegato Sergio Vicinanza - rinnovare il consolidato impegno con Confirete, per stare accanto, in modo tangibile, al sistema imprenditoriale piemontese attraverso un canale alternativo di approvvigionamento al credito, che auspico possa generare un impatto significativo sull’economia piemontese, stimolando la creazione o il mantenimento di posti di lavoro e supportando i percorsi di crescita delle imprese beneficiarie”.