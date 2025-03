Gli incidenti domestici sono sempre più frequenti in Italia

In Italia, gli incidenti domestici rappresentano un problema sempre più significativo. Le più recenti rilevazioni Istat parlano chiaro: l’Istituto stima che quasi 2,5 milioni di casi, più o meno gravi, si verifichino annualmente tra le mura domestiche italiane.

Un numero potenzialmente sottostimato, se si considera che molti infortuni non vengono segnalati nel momento in cui non richiedono assistenza medica specializzata o ricoveri ospedalieri.

Tra le categorie più a rischio troviamo le donne, in particolare le casalinghe, i bambini e gli anziani in generale: soprattutto questi ultimi sono più vulnerabili a causa del deterioramento delle loro capacità psicofisiche. Proprio le cadute, come ci spiega Elelift Montascale, rappresentano una delle maggiori cause di trauma: l’invecchiamento della popolazione gioca un ruolo rilevante nell’aumento degli incidenti domestici rendendo ancor più importante la prevenzione, l’adattamento delle abitazioni e l’assistenza dedicata agli anziani per contenere l’emergenza.

Incidenti domestici sempre più frequenti in Italia: le ragioni del fenomeno

Dietro l’elevata frequenza degli incidenti casalinghi ci sono diversi fattori scatenanti. La presenza di ostacoli, pavimenti scivolosi e scale ripide o senza corrimano, come anche la mancanza di dispositivi di sicurezza appropriati, può ingigantire il rischio. Prestare poca attenzione durante le attività quotidiane, ad esempio in cucina o durante le pulizie, può facilmente portare ad ustioni, tagli o cadute, così come un uso scorretto di elettrodomestici o di altri attrezzi casalinghi.

Vi sono poi alcune ragioni strettamente legate alle diverse fasce d’età. Per quanto riguarda i bambini entra in gioco la mancanza di consapevolezza del pericolo: i piccoli possono facilmente incorrere in incidenti durante il gioco o nell’esplorazione dell’ambiente domestico. Il discorso relativo agli anziani è più delicato: condizioni di salute come problemi di equilibrio, vista ridotta o altre difficoltà motorie aumentano il rischio di cadute. Queste ultime, soprattutto gli episodi più gravi, possono provocare conseguenze drammatiche come le fratture del femore o i traumi cranici, con lunghi tempi di recupero e perdita dell’autonomia.

Sicurezza domestica: l’età come fattore di rischio

L’aumento dell’età media della popolazione italiana, in particolare, rientra fra le concause più determinanti nel trend sugli incidenti domestici. Non è una coincidenza che il nostro sia il Paese più anziano d’Europa: l’invecchiamento porta con sé diverse problematiche legate a doppio filo agli infortuni. La mobilità si riduce, l’equilibrio peggiora e i riflessi rallentano, mentre l’insorgenza di patologie croniche come osteoporosi, artrite e altre condizioni mediche rendono più probabili le cadute.

Alcuni farmaci, come quelli per la pressione o per dormire, possono causare sonnolenza, confusione o improvvisi cali di pressione. Gli anziani, inoltre, tendono a trascorrere più tempo in casa rispetto a chi è più giovane, prolungando l’esposizione ai rischi domestici. La solitudine e la mancanza di assistenza fanno il resto, aumentando le difficoltà nella gestione delle attività quotidiane in sicurezza.

Allontanare gli incidenti domestici: il montascale per una casa sicura

Per ridurre l’incidenza degli infortuni casalinghi è fondamentale incoraggiare la prevenzione, di pari passo con l’adozione di misure di sicurezza appropriate all’interno delle abitazioni. Una delle strategie più efficaci in tal senso consiste nell’installazione di un montascale per anziani. Proprio le scale, infatti, possono rivelarsi tra i luoghi più pericolosi, soprattutto per chi ha difficoltà motorie, equilibrio precario o riduzione della vista. Soprattutto nelle case strutturate su più piani, il dispositivo elimina la necessità di affrontare i gradini a piedi, abbattendo il rischio di scivolamenti e disastri.

Grazie al montascale si può riprendere a spostarsi senza dipendere costantemente da un parente o un caregiver, migliorando autostima e senso di indipendenza. I modelli moderni sono dotati di cinture di protezione, sensori anti ostacolo, sistemi di arresto d’emergenza, sedute ergonomiche e poggiapiedi per un maggiore comfort. Il montascale alleggerisce il carico di lavoro per familiari e assistenti, evitando sforzi fisici eccessivi nel sollevare o sorreggere il passeggero. Senza contare che esistono apparecchi per scale dritte e curve, oltre a versioni con sedili ribaltabili per ridurre l’ingombro: questo li rende una soluzione pratica per molte abitazioni.