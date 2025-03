"Arlecchino?": appuntamento sabato 15 marzo al Toselli di Cuneo

Sabato 15 marzo, alle 21, al Teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena "Arlecchino?", con Andrea Pennacchi.

LO SPETTACOLO

ARLECCHINO?

testo e regia Marco Baliani

con Andrea Pennacchi

e con Marco Artusi, Maria Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzucato, Anna Tringali

musiche di Giorgio Gobbo arrangiate ed eseguite dal vivo dal duo "I sordi"

produzione Gli ipocriti Melina Balsamo in coproduzione con Teatro Stabile del Veneto

Arlecchino? portato in scena da Andrea Pennacchi fa sussultare i tanti Arlecchini che nel tempo hanno reso immortale questo personaggio: sbandamenti, uscite di scena e fughe dal copione mettono le maschere in dialogo con la contemporaneità, rendendole attuali, vive e concrete.

Marco Baliani

Una celebre maschera della tradizione della Commedia dell’Arte trasportata e rinvigorita nella contemporaneità. Marco Baliani scrive e dirige Arlecchino? per Andrea Pennacchi, attore, drammaturgo e regista teatrale. Arlecchino, con la sua goffaggine e la sua furbizia, attraversa quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni.

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita alla biglietteria del teatro anche i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 (fino al 9 aprile 2025) oltre al giorno dello spettacolo al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) a partire dalle 16 [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

INFO

tel. 0171.444812/818 (dal lunedì al venerdì, al mattino) | e-mail spettacoli@comune.cuneo.it

Per vedere il calendario completo della stagione: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/stagione-teatrale-2024-2025.html