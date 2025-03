"Linee Parallele": uno sguardo fotografico sulla ferrovia del Tanaro

Dal 15 al 30 marzo, il suggestivo Palazzo di Città a Mondovì ospiterà la mostra fotografica "Linee Parallele", un affascinante viaggio visivo attraverso la storica Ferrovia del Tanaro (tratta Ceva-Ormea), realizzato dai fotografi Lorena Durante e Gabriele Cristiani. L'esposizione celebra il patrimonio ferroviario locale con l'obiettivo di stimolare la riflessione sul suo recupero e sulla valorizzazione del territorio.

Attraverso un ricco percorso di immagini documentative e scatti concettuali, "Linee Parallele" esplora l'intima connessione tra la ferrovia e il paesaggio circostante, offrendo uno spunto di riflessione sulla mobilità sostenibile e sulle opportunità di rigenerazione delle infrastrutture storiche. La mostra include anche il progetto "Scambi", un racconto per immagini della Valle Tanaro attraverso le storie dei suoi abitanti.

L'inaugurazione, in programma per sabato 15 marzo alle ore 16:00, vedrà la partecipazione di esperti del settore che discuteranno il tema del recupero delle ferrovie dismesse e del loro potenziale come vettori di sviluppo locale e sostenibilità ambientale. L'evento rappresenta un'opportunità unica per comprendere il valore storico e culturale della ferrovia del Tanaro e il suo possibile ruolo nel futuro del territorio.

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

L'attività specifica è attribuita all' Azione 3.1- “Attività di storytelling e realizzazione di video racconti", all'interno della quale si vogliono raccogliere "storie sul passato dei luoghi, idee per il futuro, esperienze del presente”.

Nei primi due anni del progetto, le due mostre realizzate hanno rappresentato un’importante occasione per promuovere la partecipazione culturale e sensibilizzare le comunità locali sul valore del patrimonio storico e paesaggistico.

"Linee Parallele" offre uno sguardo inedito sulla ferrovia e sul suo contesto, esplorando il paesaggio, l’architettura e le storie delle persone che hanno vissuto e lavorato lungo la linea. La mostra racconta la trasformazione del tracciato ferroviario, mettendo in luce il passaggio dagli edifici abbandonati ai progetti di recupero, e invitando il pubblico a immaginare un futuro di rigenerazione per l’intera infrastruttura.

"Scambi" è invece un racconto per immagini dedicato a chi ha scelto di restare o tornare nella Valle Tanaro, contribuendo con il proprio impegno alla rinascita del territorio. Un tributo alla resilienza e alla volontà di costruire un nuovo futuro per questa terra ricca di storia e potenzialità.

Queste esposizioni intendono far emergere la bellezza e il valore della Valle Tanaro, un territorio attraversato dal fiume e dalla ferrovia, che ha conosciuto periodi di grande vitalità ma anche anni difficili segnati dalla chiusura della linea ferroviaria. La valle custodisce un patrimonio storico e artistico di grande pregio, dai borghi medievali con le loro torri e castelli agli edifici ferroviari, veri e propri gioielli architettonici, che potrebbero essere riconvertiti per nuovi usi culturali e sociali.

L’iniziativa punta inoltre a valorizzare il ruolo della Ferrovia del Tanaro, oggi considerata secondaria, ma fondamentale per le comunità locali e per il rilancio del territorio. Un’infrastruttura che, attraverso una visione orientata alla sostenibilità, può diventare un motore di sviluppo e innovazione per l’intera valle.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Generale 2024.

Un sentito ringraziamento alla Città di Mondovì per l’ospitalità e il supporto nell’accogliere la mostra, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione del territorio, all'Associazione Mondovì Photo e all’Associazione Nuovo Cinema Ormea per la preziosa collaborazione.

Per ulteriori informazioni: dacquaediferro@gmail.com - + 39 389 2559 948