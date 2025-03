Borgo San Dalmazzo, il consigliere di minoranza Bassino: “Doveroso riprendere il dialogo”

Il consigliere di minoranza Marco Bassino analizza la vita politica dell'Amministrazione comunale, tra dimissioni e coinvolgimento dei cittadini, proseguendo sulle criticità alla viabilità per l'alta concentrazione dei cantieri e concludendo sulla tutela del patrimonio naturale.

Politica



“Come consigliere comunale di Borgo – riflette Bassino - ritengo doveroso riprendere il dialogo tra noi per commentare i nuovi sviluppi della politica cittadina.

Comunque la si guardi, le dimissioni di due componenti della maggioranza sono segnali evidenti di difficoltà per una coabitazione all’interno di un gruppo altamente eterogeneo, già difficile in partenza, nel quale, a giudicare dallo sviluppo degli eventi, è venuto a mancare il comune indirizzo amministrativo e lo stesso dialogo interno.

Constatiamo anche che a Borgo il comportamento politico ha cancellato dal vocabolario la parola “autocritica”, addebitando spesso agli altri la “colpa” di quanto succede, senza mai porsi il dubbio che gli “altri” possono anche avere ragione; senza riflettere e considerare anche le opinioni altrui da un punto di vista oggettivo, al fine di perseguire il buon governo della città.

Purtroppo, ciò accade ormai ad ogni grado della rappresentanza politica, dai gruppi partitici locali a quelli provinciali, regionali e nazionali, a discapito della partecipazione dei cittadini alla vita politica del territorio”.



Viabilità e cantieri



Politica a parte passiamo ora alla gestione amministrativa. “Rileviamo – prosegue Bassino - che l’eccessivo fervore di lavori pubblici, sovrapposti nello stesso periodo con tempi di realizzazione prolungati, hanno creato disagi non solamente agli automobilisti in transito, ma anche ai pedoni e a quel residuo numero di esercenti dei negozi di vicinato che già lottano per la sopravvivenza.

Dal nostro canto continuiamo a sostenere un futuro basato sul dialogo con i comuni delle vallate e con gli enti territoriali di riferimento, al fine di promuovere un piano di sviluppo che veda Borgo come porta di valle al servizio dei visitatori e dei cittadini, a beneficio di tutte le attività economiche, promuovendone la visita attraverso una giusta pubblicizzazione e valorizzazione, anche in virtù del grande patrimonio storico della nostra città”.



Tutela del patrimonio naturale



Le proposte della minoranza, infine, interessano anche l'ambito ambientale. “In materia di tutela del patrimonio naturale all’interno del comune – conclude il consigliere Bassino - chiediamo una giusta manutenzione e valorizzazione delle proprietà boschive comunali ormai da tempo abbandonate”.